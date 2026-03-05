Ричмонд
Деньги списали со счета казахстанца из-за игры его родственника

В Туркестанской области раскрыто мошенничество, совершенное через онлайн-игру. Подозреваемого задержали и доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В Жетысайский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о незаконном списании средств с его банковского счета. Незаконное списание произошло из-за действий несовершеннолетнего родственника заявителя.

Подросток играл на мобильном телефоне в игру Free Fire, когда с ним связался неизвестный. Подозреваемый, обещая различные «бонусы» и «выигрыши», обманным путем выманил у подростка данные банковской карты и SMS-код, поступивший на телефон.

В результате со счета потерпевшего переводом было списано 380 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции 20-летний житель Шымкента.

У подозреваемого были изъяты 5 мобильных телефонов. Также полицейские установили, что подозреваемый через игру связывался более чем с 60 подростками и получил деньги от более чем 20 из них.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям.