Деньги списали со счета казахстанца из-за игры его родственника

В Жетысайский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о незаконном списании средств с его банковского счета. Незаконное списание произошло из-за действий несовершеннолетнего родственника заявителя.
Подросток играл на мобильном телефоне в игру Free Fire, когда с ним связался неизвестный. Подозреваемый, обещая различные «бонусы» и «выигрыши», обманным путем выманил у подростка данные банковской карты и SMS-код, поступивший на телефон.
В результате со счета потерпевшего переводом было списано 380 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции 20-летний житель Шымкента.
У подозреваемого были изъяты 5 мобильных телефонов. Также полицейские установили, что подозреваемый через игру связывался более чем с 60 подростками и получил деньги от более чем 20 из них.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям.