Трамваи не будут ходить по участку улицы Ново-Садовой семь месяцев в Самаре

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на этом участке планируется уже давно. Схожие работы уже проводили на улице Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной в 2024 году. Тогда власти запускали бесплатные автобусы. Второй этап должны были начать в 2025 году, но его перенесли.