Трамваи не будут ходить по участку улицы Ново-Садовой семь месяцев в Самаре

В апреле в Самаре должен стартовать долгожданный второй этап работ по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Он затронет участок от Ново-Вокзальной до Гастелло. В этот раз снова трамваи не будут ходить, вместо них пустят автобусы. Перевозчика ищут на сайте госзакупок.
Согласно документации, автобусы будут перевозить пассажиров с 1 апреля по 31 октября. Маршрут проходит от улицы Аминева до Постникова оврага, его протяженность составит 11,43 км. Семь месяцев будет продолжаться ремонт, поэтому на трамваях добраться не получится.
Автобусы будут ходить в прямом и обратном направлении. Предусмотрены следующие остановки: ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, Завод Тарасова, ДК Современник, ул. Гастелло, ЦПКиО, Университет-Глазная больница, Постников овраг. Судя по расписанию, интервал движения составит пять минут. На перевозки готовы потратить 212 миллионов рублей.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на этом участке планируется уже давно. Схожие работы уже проводили на улице Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной в 2024 году. Тогда власти запускали бесплатные автобусы. Второй этап должны были начать в 2025 году, но его перенесли.