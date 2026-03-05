В омском Минобре ответили на жалобу родителей воспитанников дома-интерната

В четверг, 5 марта 2026 года, в группе «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте» опубликовано обращение, оформленное как от лица родителей. Заявители жалуются на директора «Школы-интерната основного общего образования № 2».
"После передачи КДДИ под юрисдикцию Министерства образования положение по нахождению наших детей в учреждении ухудшилось, что отразилось на их психическом и физическом состоянии, так как такие дети требуют постоянного внимания и контроля, а многие сотрудники, проработавшие там много лет, уволились, а это няни, воспитатели, и самое главное, медицинский персонал: педиатр, мед.сестры, фельдшеры, и вся нагрузка легла на плечи тех сотрудников, которые остались там работать. Воспитанники КДИ, это особенные дети, с тяжелыми психиатрическими заболеваниями, требующие огромных сил, терпения и нервов, и не каждый человек сможет работать в такой обстановке, в связи с этим и оплата труда должна быть соответственной и не приравниваться к детским домам с нормотипичными детьми.
В октябре 2023 г. было проведено собрание с представителями всех структур, участвующих в переводе КДДИ в Министерство образования, на котором была доведена информация о сохранении всего коллектива учреждения и фонда оплаты труда со всеми действующими доплатами и надбавками, что питание и обеспечение детей останется на прежнем уровне, а в итоге все только ухудшилось, выплаты и доплаты убрали, приравняв данное учреждение к обычному детскому дому, что возможно и стало одной из причины увольнения персонала. Вместе с тем, еще полгода назад, данные вопросы не стояли так остро. С момента назначения нового директора, с июля 2025, уволилось более 50 человек, возникла острая нехватка кадров. Директор Санин Владимир Станиславович, ранее занимал должность директора БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования Nº 2», в настоящий момент вакансия там открыта", — говорится в обращении.
На жалобу ответили в Министерстве образования Омской области.
«С 1 января из учреждения уволились пять медицинских сотрудников по собственному желанию. На их вакантные места уже приняты другие специалисты, работа налажена. Состояние воспитанников, проживающих в Кировском доме-интернате, стабильное. Температурный режим в помещениях организации, где проживают дети, составляет 21−23 градуса, что соответствует нормам. Питание в учреждении организовано по утвержденному цикличному сбалансированному меню. Все поставки проходя проверки. Организация обеспечена средствами личной гигиены в необходимом объеме. 6 марта в 14.00 в учреждении заместитель министра образования Оксана Владимировна Груздева проведет открытое родительское собрание, приглашаем родителей воспитанников посетить мероприятие», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что в декабре 2025 года было решено принять в областную собственность бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2» в составе недвижимого и движимого имущества. После передачи школы-интерната в областную собственность функции учредителя выполняет Министерство образования Омской области.