Суд отказался обязать Минобороны заключить с Тимуром Ивановым контракт

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы отклонил исковое заявление бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», к Минобороны РФ из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Защита Иванова заявила ТАСС, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

Тимур Иванов просил в судебном порядке признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО.

В июле 2025 года Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, но в октябре получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности. Тогда Иванов повторно подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев сообщал ТАСС, что Иванов готов отправиться в зону СВО, в том числе для выполнения боевых задач в составе любого штурмового подразделения. По словам защитника, решение его доверителя уйти на СВО искреннее и обдуманное.

