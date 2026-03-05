Суд отказался обязать Минобороны заключить с Тимуром Ивановым контракт

В июле 2025 года Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, но в октябре получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности. Тогда Иванов повторно подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев сообщал ТАСС, что Иванов готов отправиться в зону СВО, в том числе для выполнения боевых задач в составе любого штурмового подразделения. По словам защитника, решение его доверителя уйти на СВО искреннее и обдуманное.