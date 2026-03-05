Крупный белорусский импортер тюльпанов попался на сокрытии доходов перед 8 Марта

Госконтроль и налоговые органы установили, что один из крупнейших импортеров тюльпанов в стране скрыл от налогообложения миллионы рублей выручки. Подробности рассказали в пресс-службе КГК.
Установили, что самый крупный в Беларуси импортер и оптовый продавец тюльпанов — крестьянско-фермерское хозяйство в Брестской области скрывало доходы от налогов. Так, параллельно с производством сельхозпродукции КФХ выращивало и продавало луковицы тюльпанов. При этом применялся единый налог для производителей сельхозпродукции, составляющий 1% от валовой выручки. Для применения особого режима налогообложения главным условием была доля выручки от реализации выращенной сельхозпродукции в общем объеме не менее 50%.
Но уже к 2022 году выручка от продажи тюльпанов превышала выручку от продажи овощей и фруктов. Поэтому глава хозяйства со своим замом, который также являлся и собственником бизнеса, зарегистрировали подконтрольную компанию, на которую искусственно распределили часть выручки с тюльпанов. Главой этой фирмы формально был их водитель.
— Незаконное распределение выручки и занижение налоговой базы КФХ позволило фигурантам не доплатить за 2022 — 2025 годы налогов более чем на 1,3 миллиона белорусских рублей, — рассказали в КГК.
Еще при проверке были раскрыты масштабные факты сокрытия выручки с продажи луковиц тюльпанов. Продукцию продавали за наличные, а в учет вносили суммы, уменьшенные более чем в 20 раз. По черновым записям удалось установить, что только за последние два года от налогообложения хозяйство скрыло более 10 миллионов рублей.
Проверка установила и факты налогового мошенничества. Руководитель в налоговую представил фиктивные документы о якобы покупке по заниженной стоимости подконтрольной компанией тюльпанов у хозяйства с последующей их продажей в Россию. На этом основании из бюджета им вернулись суммы НДС более чем на 950 тысяч рублей. Также занижалось количество и стоимость луковиц тюльпанов, которые хозяйство продавало физлицам.
— Своевременное вмешательство работников ДФР не позволило им до конца реализовать задуманное, — указали в пресс-службе.
Расследуются уголовные дела. На имущество подозреваемых — четыре их квартиры и десять авто наложили арест. Также обнаружили и изъяли 440 тысяч евро и 89 тысяч долларов. Подозреваемые во всем сознались.
