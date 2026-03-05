Крупный белорусский импортер тюльпанов попался на сокрытии доходов перед 8 Марта

Еще при проверке были раскрыты масштабные факты сокрытия выручки с продажи луковиц тюльпанов. Продукцию продавали за наличные, а в учет вносили суммы, уменьшенные более чем в 20 раз. По черновым записям удалось установить, что только за последние два года от налогообложения хозяйство скрыло более 10 миллионов рублей.