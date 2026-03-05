Ричмонд
В Центральном округе Омска определили 100 мест возможных подтоплений

Власти готовят технику для борьбы с талой водой.

Источник: Om1 Омск

В Центральном округе обсудили подготовку к паводку. Власти уже определили 100 мест, где возможны подтопления.

Вопрос противопаводковых мероприятий рассмотрели на заседании коллегии при главе администрации. Специалистам поручили организовать вывоз снега, а также очистку и промывку ливневой канализации.

Для возможных работ дорожное эксплуатационное управление округа подготовило специализированную технику. В резерве находятся ассенизационные машины, илососы, тракторы, экскаваторы, гидродинамические установки, мотопомпы, самосвалы, автогрейдеры и погрузчики.

При необходимости технику готовы предоставить и управляющие компании. Кроме того, они заготовили щебень, песок и трапы. Сейчас управляющие организации продолжают убирать снег и наледь на своих территориях.

«Подготовку к паводковому периоду мы начали заблаговременно — выезжаем на места, подверженные риску подтопления, чтобы оценить состояние наиболее уязвимых зон. Вывоз снега с таких территорий проводится по графику», — отметил и.о. главы ЦАО Федор Аксенов.

Специалисты администрации также уведомляют предприятия, организации и гаражные кооперативы о необходимости очищать прилегающие территории от снега и наледи. Кроме того, им напоминают о необходимости чистки крыш зданий и вывозе снега на специализированные полигоны.

Активы комитетов территориального общественного самоуправления раздают жителям частного сектора уведомления и памятки. В них говорится о необходимости очищать канавы и трубы для стока талой воды, сообщает пресс-служба мэрии.