В Центральном округе Омска определили 100 мест возможных подтоплений

В Центральном округе обсудили подготовку к паводку. Власти уже определили 100 мест, где возможны подтопления.
Вопрос противопаводковых мероприятий рассмотрели на заседании коллегии при главе администрации. Специалистам поручили организовать вывоз снега, а также очистку и промывку ливневой канализации.
Для возможных работ дорожное эксплуатационное управление округа подготовило специализированную технику. В резерве находятся ассенизационные машины, илососы, тракторы, экскаваторы, гидродинамические установки, мотопомпы, самосвалы, автогрейдеры и погрузчики.
При необходимости технику готовы предоставить и управляющие компании. Кроме того, они заготовили щебень, песок и трапы. Сейчас управляющие организации продолжают убирать снег и наледь на своих территориях.
«Подготовку к паводковому периоду мы начали заблаговременно — выезжаем на места, подверженные риску подтопления, чтобы оценить состояние наиболее уязвимых зон. Вывоз снега с таких территорий проводится по графику», — отметил и.о. главы ЦАО Федор Аксенов.
Специалисты администрации также уведомляют предприятия, организации и гаражные кооперативы о необходимости очищать прилегающие территории от снега и наледи. Кроме того, им напоминают о необходимости чистки крыш зданий и вывозе снега на специализированные полигоны.
Активы комитетов территориального общественного самоуправления раздают жителям частного сектора уведомления и памятки. В них говорится о необходимости очищать канавы и трубы для стока талой воды, сообщает пресс-служба мэрии.