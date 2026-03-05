Что продают под видом мимозы?

Каждый год в преддверии 8 Марта на улицах российских городов появляются солнечные желтые веточки, которые мы по привычке называем мимозой. Однако мало кто задумывается, что, приобретая эти душистые букеты, мы становимся жертвами ботанической путаницы, которая тянется еще с советских времен. Что на самом деле продают под видом мимозы — читайте в справке aif.ru.
Главный «обман»: желтые веточки — это вовсе не мимоза
Растение, которое мы привыкли считать мимозой, на самом деле является акацией серебристой (Acacia dealbata). Именно это дерево срезают на Черноморском побережье, в Абхазии и Сочи задолго до наступления весны, чтобы к празднику доставить веточки с пушистыми желтыми шариками во все уголки страны.
Путаница возникла не случайно. Оба растения принадлежат к одному большому семейству Бобовых и входят в подсемейство Мимозовых. У них действительно есть внешнее сходство: листья обоих растений похожи на папоротник, а цветки представляют собой множество пушистых тычинок, собранных в головки. Однако на этом сходство заканчивается.
Что представляет собой акация серебристая?
Это вечнозеленое дерево, достигающее в высоту 10−12 метров (а на родине, в Австралии и Тасмании — до 45 метров). Листья имеют характерный серебристо-зеленый налет, за что растение и получило свое название. Цветение начинается в конце зимы — начале весны (февраль-март), что делает ее идеальным растением для праздничных букетов. Растет в субтропиках — на Черноморском побережье Кавказа, в Абхазии.
Какая настоящая мимоза?
Настоящая мимоза — это совершенно другое растение, которое в России практически не встречается в открытом грунте и уж точно не продается на улицах в начале марта.
Мимоза стыдливая (Mimosa pudica) — истинная представительница рода Мимоза выглядит совсем не так, как мы привыкли думать. Ее цветки имеют розовый, сиреневый или фиолетовый оттенок. Желтых цветов у настоящей мимозы не бывает. Это невысокий кустарник или травянистое растение, а не дерево. В отличие от акации, цветет она поздно — с мая по сентябрь. В диком виде растет в Южной Америке. В России ее можно увидеть разве что в ботанических садах или как экзотическое комнатное растение.
Свое название «стыдливая» она получила из-за способности сворачивать листья при малейшем прикосновении. Это защитный механизм от тропических ливней.
Как путаница стала традицией?
Исторически сложилось, что в советское время субтропические регионы страны активно поставляли срезанные ветви акации серебристой к Международному женскому дню. Цветы были доступными, яркими и ассоциировались с пробуждением природы после долгой зимы. Народное название «мимоза» прочно закрепилось за этими желтыми веточками из-за ботанического родства растений и, вероятно, из-за благозвучия.