Что продают под видом мимозы?

Мимоза стыдливая (Mimosa pudica) — истинная представительница рода Мимоза выглядит совсем не так, как мы привыкли думать. Ее цветки имеют розовый, сиреневый или фиолетовый оттенок. Желтых цветов у настоящей мимозы не бывает. Это невысокий кустарник или травянистое растение, а не дерево. В отличие от акации, цветет она поздно — с мая по сентябрь. В диком виде растет в Южной Америке. В России ее можно увидеть разве что в ботанических садах или как экзотическое комнатное растение.