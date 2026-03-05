Суд отказался изменить меру пресечения священнику Иакову Воронцову

«Сегодня у нас прошло апелляционное заседание по нашей жалобе об изменении меры пресечения на домашний арест. Судья провел заседание в том же ключе, как и обычно, никаких дополнительных вопросов, никакой попытки установления нашей позиции, просто выслушал холодно. Хотя мы обосновали по состоянию здоровья, что домашний арест — это было бы гуманное отношение к нему, поскольку ему требуется сейчас лечение, так как он перенес ранее тяжелое заболевание и сейчас из-за стресса у него активировались некоторые воспалительные процессы, по которым необходимо ему получать лечение. Мы сказали в суде, что даже согласны одеть браслет, если будет домашний арест. Были готовы и на залог. Просили изменить меру пресечения, но судья оставил нашу жалобу без удовлетворения, а постановление (о содержании под стражей — КазТАГ) без изменения. Это как раз еще раз подчеркивает предвзятое отношение. Это как раз показатель того, что суды у нас проходят в большей степени для формальности узаконивания некоторых позиций, не пытаясь исследовать позиции защиты. Я крайне возмущен таким подходом», — говорит в комментариях для КазТАГ адвокат Галым Нурпеисов.