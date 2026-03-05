Суд отказался изменить меру пресечения священнику Иакову Воронцову

«Сегодня у нас прошло апелляционное заседание по нашей жалобе об изменении меры пресечения на домашний арест. Судья провел заседание в том же ключе, как и обычно, никаких дополнительных вопросов, никакой попытки установления нашей позиции, просто выслушал холодно. Хотя мы обосновали по состоянию здоровья, что домашний арест — это было бы гуманное отношение к нему, поскольку ему требуется сейчас лечение, так как он перенес ранее тяжелое заболевание и сейчас из-за стресса у него активировались некоторые воспалительные процессы, по которым необходимо ему получать лечение. Мы сказали в суде, что даже согласны одеть браслет, если будет домашний арест. Были готовы и на залог. Просили изменить меру пресечения, но судья оставил нашу жалобу без удовлетворения, а постановление (о содержании под стражей — КазТАГ) без изменения. Это как раз еще раз подчеркивает предвзятое отношение. Это как раз показатель того, что суды у нас проходят в большей степени для формальности узаконивания некоторых позиций, не пытаясь исследовать позиции защиты. Я крайне возмущен таким подходом», — говорит в комментариях для КазТАГ адвокат Галым Нурпеисов.
В феврале КазТАГ сообщал, что бывший священник РПЦ Иаков Воронцов, пытавшийся создать в Казахстане независимую от РПЦ православную церковь, и вскоре попавший под административное и уголовное преследование, был помещен под стражу сроком на два месяца.
До этого КазТАГ сообщал, что бывший священник Русской православной церкви Иаков Воронцов, ранее сообщивший о давлении за попытку создать в Казахстане отдельную от РПЦ православную церковь, вновь был задержан после 10-дневного отбывания административного ареста.
Утром 23 февраля Воронцова задержали на 72 часа. На этот раз уже в рамках уголовного дела, где он проходит подозреваемым. Ему предъявили статью 302 УК РК («Организация или содержание притона для потребления наркотических средств») и статью 296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта»)".
КазТАГ сообщал, что, находясь под административным арестом, Воронцов написал письмо, которое опубликовал его адвокат, где Воронцов отрицает обвинения, связывая происходящее с попыткой создания им в Казахстане независимой от РПЦ православной церкви. Воронцов прямо заявляет, что наркотики ему подбросили и никакого наркопритона в его квартире быть не могло.
Ранее Воронцов рассказал о прекращении уголовного дела, возбужденного против него по обвинению в «экстремизме», а 12 февраля КазТАГ сообщал, что бывший священник подал иск к департаменту юстиции Алматы о признании незаконным отказа в государственной регистрации религиозного объединения.
Воронцов известен своей открытой критической позицией по многим актуальным вопросам, волнующим казахстанское общество. 19 июня 2023 года КазТАГ сообщал, что священник решил прекратить служение.