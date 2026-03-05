Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте

«Сон человека подчиняется циркадным ритмам, которые синхронизируются со сменой дня и ночи, а также времен года. Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция серотонина — гормона счастья, отвечающего за активность и мотивацию. Одновременно увеличивается выработка мелатонина — гормона сна. После зимы биологические часы организма перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна», — сказала Молостова в беседе с интернет-порталом «Газета.ru».