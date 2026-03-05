Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тонны мяса изъяли и уничтожили в Астане: стала известна причина

В Астане в рамках ОПМ «Скотокрад» полицейские выявили 2 подпольных цеха. В них в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов и ветеринарного контроля поставлялась на реализацию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 5 марта 2026 года рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП):

«Всего из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч тонн мясной продукции, которая совместно со специалистами ГКП на ПХВ “Астана-Ветсервис” подвергнута утилизации в установленном порядке».

Кроме того, на территории одного из частных домовладений в хозяйственных постройках выявлен незаконный подпольный цех, где осуществлялись переработка, хранение и реализация мясной продукции без разрешительных документов и без прохождения обязательного ветеринарного контроля.

«На месте обнаружено оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без соответствующих ветеринарных документов, туши, копыта и иные мясные отходы».Пресс-служба ДП Астаны.

Отмечается, что по указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, установленные причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Столичная полиция напоминает гражданам о необходимости при приобретении мясной продукции обращать внимание на наличие сопроводительных документов, ветеринарных справок и маркировки, подтверждающих законность происхождения товара.

В ДП также подчеркнули, что реализация продукции без разрешительных документов влечет установленную законом ответственность.

24 февраля 2026 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал «реальную» цену на мясо.