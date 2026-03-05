Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трутнев сообщил об интересе к конкурсу «Дальний Восток — Земля приключений»

Трутнев: конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» будет продолжен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений», в которой приняли участие вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Я считаю, что мы конкурс будем продолжать. Вот сегодня подведение итогов говорит о том, что у нас в четыре раза за три года увеличилось количество участников конкурса. А это значит, что это интересно людям, а значит, мы должны продолжать эту работу», — сказал Трутнев.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше