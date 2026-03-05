Трутнев сообщил об интересе к конкурсу «Дальний Восток — Земля приключений»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений», в которой приняли участие вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Я считаю, что мы конкурс будем продолжать. Вот сегодня подведение итогов говорит о том, что у нас в четыре раза за три года увеличилось количество участников конкурса. А это значит, что это интересно людям, а значит, мы должны продолжать эту работу», — сказал Трутнев.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО «Фонд развития социальных инициатив».