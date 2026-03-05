В Актау приземлился борт с вернувшимися из стран Ближнего Востока казахстанцами

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Очередная группа казахстанцев, находившихся с поездкой в странах Ближнего Востока, вернулась на родину.
Самолет авиакомпании Air Astana приземлился сегодня в Актау. Большинство пассажиров отправились дальше в Алматы.
Поддержку и помощь, со слов вернувшихся граждан, им оказали МИД Казахстана и посольства. В мессенджерах были созданы специальные чаты, предоставлялась информационная и правовая поддержка. Также были решены вопросы размещения в гостиницах и питания.
«Мы собрались из направлений Саудовская Аравия, Джидда, Доха, Катар и после совершения умры были размещены в городе Джидда. Оттуда организованным рейсом прибыли в Актау. Задержка составила всего 2−3 дня, в целом условия были хорошими. Министерство иностранных дел и послы оказали полную поддержку, помогли и при оформлении документов. В такие моменты особенно остро понимаешь ценность мира и независимости нашей страны», — поделилась жительница Актау Бирюза Ищанова.
Работа по возвращению граждан Казахстана из стран Ближнего Востока продолжается, сообщили ранее в МИД. В настоящее время общее число вернувшихся на родину казахстанцев достигло 2 151 человека.