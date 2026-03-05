Омички поделились пожеланиями к подаркам на 8 Марта

С приближением Международного женского дня омичи и не только задаются вопросом: что подарить любимым женщинам? Чтобы помочь в этом непростом решении, сервис по поиску работы СуперДжоб провел опрос среди девушек и женщин.
К большому сожалению, 12% опрошенных признаются, что чаще вовсе не получают подарки. Другие рассказали, что бы они хотели получить на праздник.
2% просят малого — желанные предметы одежды, обуви, а также меха. Столько же девушек не откажутся от деликатесов, сладостей и товаров для хобби или книг.
5% хотели бы получить в подарок различную технику, бытовую, гаджеты, смартфоны. Также отмечают украшения и сертификаты на обучения для личного саморазвития.
6% хотят парфюм и косметику, как уходовую, так и декоративную.
10% предпочитают самостоятельный выбор подарков и предлагают подарить сертификат на покупки и услуги.
11% с удовольствием провели бы время в театре, кино или музее, получив в подарок билеты.
Каждая пятая была бы рада подарку в виде денег.
Большинство же девушек мечтают об отпуске и заглядываются на предложения от турагентств — для них лучшим подарком станет путевка в путешествие.
Помимо перечисленного женщины также отмечали, что не отказались бы получить в подарок спортивные товары и оплату подписок на электронные сервисы. Но самыми важными являются нематериальные подарки — хорошее настроение, внимание, любовь и забота.
Каждый выбирает по своим возможностям и лучше всегда узнавать мнение тех, кто вам дорог. Цветы все же считаются универсальным и всегда желанным подарком для любой девушки. Ранее мы рассказывали о том, как сохранить цветы после 8 марта, чтобы они дольше радовали вас и ваших любимых.