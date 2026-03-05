В ГД предложили ввести бесплатные звонки в посольства россиянам за рубежом

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести бесплатные звонки в посольства для россиян за рубежом, сообщает интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на документ в его распоряжении.
«Депутат от КПРФ Артем Прокофьев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением дать российским туристам за рубежом право бесплатно звонить в консульства и диппредставительства РФ в других странах», — говорится в статье.
Отмечается, что это предложение последовало в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Как отметил Прокофьев в комментарии «Газете.Ru», российские туристы, у которых нет зарубежных платежных карт, берут с собой на отдых минимум наличных. Парламентарий подчеркнул, что в случаях «форс-мажора», у большинства отдыхающих нет денег на звонки в консульство, в такой ситуации родственники тоже не могут перевести туристам деньги из-за трудностей с платежами за границу. Прокофьев добавил, что в такой ситуации «без помощи государства не обойтись, и именно звонок в консульство в случае ЧС — это первый шаг к спасению».
«В этой связи я предлагаю закрепить за гражданами России право на бесплатные звонки по мобильной связи в консульские учреждения и дипломатические представительства Российской Федерации за пределами страны, при условии осуществления звонка через российских операторов связи», — сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что самостоятельно добраться до консульств или диппредставительств России за рубежом бывает «не всегда реально». В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, где туристам добраться до посольств может быть опасно из-за сложившейся ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.