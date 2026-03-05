Пьяных водителей будут массово ловить на дорогах Иркутской области 7−9 марта

Напомним, за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение повторяется, наступает уголовная ответственность. Тогда штраф может составить до 300 тысяч рублей, а виновник рискует отправиться в колонию на срок до двух лет.