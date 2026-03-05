Пьяных водителей будут массово ловить на дорогах Иркутской области 7−9 марта

В ближайшие выходные и праздничные дни 7−9 марта в Иркутской области госавтоинспекторы проведут рейды, чтобы выявить нетрезвых автомобилистов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— За первые два месяца 2026 года в регионе произошло 98 аварий по вине пьяных водителей. В них погибли пять человек, еще 31 получили травмы, включая двоих детей, — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение повторяется, наступает уголовная ответственность. Тогда штраф может составить до 300 тысяч рублей, а виновник рискует отправиться в колонию на срок до двух лет.
Пьяный водитель теряет способность быстро реагировать на дорожную обстановку. Его реакции замедляются, координация ухудшается, и риск смертельной аварии возрастает многократно.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что тело 12-летней школьницы с 48 ножевыми ранениями нашли у заброшенного туалета. 17-летний убийца пытался смягчить приговор, что решил суд.