Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве с 6 по 8 марта запретят парковку около Рижского цветочного рынка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Автомобилистам нельзя будет парковаться около Рижского цветочного рынка в Москве с 6 по 8 марта. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: Агентство «Москва»

«С 6 по 8 марта временно нельзя будет парковаться у Рижского рынка. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздничные дни», — сказали в учреждении.

Так, с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта парковка будет запрещена на дублере ТТК у дома 88, строение 1 по проспекту Мира. Участок расположен между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

«Обращаем внимание: парковка личных автомобилей под запретом. Стоянка такси в этот период также будет недоступна», — добавили в ЦОДД.

Там попросили водителей заранее планировать маршруты и место для парковки, следовать требованиям временных знаков.