В Москве с 6 по 8 марта запретят парковку около Рижского цветочного рынка

«С 6 по 8 марта временно нельзя будет парковаться у Рижского рынка. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздничные дни», — сказали в учреждении.
Так, с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта парковка будет запрещена на дублере ТТК у дома 88, строение 1 по проспекту Мира. Участок расположен между Водопроводным переулком и проспектом Мира.
«Обращаем внимание: парковка личных автомобилей под запретом. Стоянка такси в этот период также будет недоступна», — добавили в ЦОДД.
Там попросили водителей заранее планировать маршруты и место для парковки, следовать требованиям временных знаков.