Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин

Лукашенко озвучил общую цель женщин Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об общей цели белорусских женщин, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что 2026 год в Беларуси является именно Годом женщин. Здесь же он назвал единую цель белорусских женщин.

— 2026 год в Беларуси посвящен именно вам. Таким разным, но единым в стремлении сделать нашу страну лучше и счастливее. В этом, наверное, суть нашей женщины, — подчеркнул он.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Беларуси созданы все возможности, позволяющие женщине при желании состоятся в любой профессии.

— Вы — яркое тому подтверждение. Добиваетесь впечатляющих успехов в самых разных сферах, — сказал белорусский президент во время церемонии вручения государственных наград в честь Дня женщин.

Еще Александр Лукашенко сказал, с кого белорусам нужно брать пример.

В этот день еще глава Беларуси сказал актрисе Елене Яковлевой про ее женское обаяние и неповторимость.

Также президент Беларуси обратился к президенту Сербии, сказав о продолжении диалога.

