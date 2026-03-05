За сутки до винного эмбарго: Молдова и Украина договорились о возобновлении экспорта украинской курятины, ввоз которой ранее был запрещен из-за обнаружения метронидазола

Кишинёв за сутки до возможного эмбарго со стороны Украины на поставки молдавского вина и винограда снял претензии к украинской курятине, ввоз которой в Молдову ранее запретили из-за обнаружения метронидазола:
"Представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей провели рабочую встречу, главной темой которой было возобновление экспорта продукции из мяса птицы из Украины в Республику Молдова.
Диалог проходил в конструктивном и конкретном формате. Стороны не только обсудили существующие технические проблемы, но и согласовали четкий алгоритм действий, который позволит восстановить рынок замороженного и охлажденного мяса птицы благодаря внедрению надежного механизма совместного контроля между органами власти.
Для возобновления экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы предприятия, имеющие право на экспорт в страны-члены ЕС (еврономер) и осуществляющие замкнутый производственный цикл (собственные бойни), смогут экспортировать продукцию после проведения лабораторных анализов 10 проб сыворотки крови в аккредитованных лабораториях ЕС.
Как только результаты тестов подтвердят соответствие установленным стандартам безопасности, будет открыт экспорт как замороженного, так и охлажденного мяса птицы.
После возобновления экспорта условия и частота проведения дополнительных лабораторных исследований будут дополнительно обсуждаться между компетентными органами двух стран.
Украина уже сделала конкретные шаги: отобрала репрезентативное количество проб и отправила их в лабораторию ЕС для анализа ". — пишет t.me/romania_ru.
