В Перми на территории детского сада заметили лису

Сообщения о диком звере на территории дошкольного учреждения по адресу Веденеева, 13а появились 3 марта. Очевидец запечатлел лису на фото. По информации из поста, сотрудники детского сада были обеспокоены, так как внешний вид указывал на то, что животное может быть больным и представлять опасность.