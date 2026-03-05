В Перми на территории детского сада заметили лису

Лису заметили жители Перми на территории детского сада «Электроник», сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сообщения о диком звере на территории дошкольного учреждения по адресу Веденеева, 13а появились 3 марта. Очевидец запечатлел лису на фото. По информации из поста, сотрудники детского сада были обеспокоены, так как внешний вид указывал на то, что животное может быть больным и представлять опасность.
Сайт perm.aif.ru обратился к девушке, прокоментировавшей пост. Она рассказала, что тоже видела лису. Зверь часто бегает в этом районе и забегает на территорию сада. Также девушка отметила, что написала о диком животном в Минприроды и МЧС.
В комментариях в группе во «ВКонтакте» «Гайва “Орджоникидзевский район” Пермь» люди отмечают, что постоянно видят эту лису на разных улицах микрорайона, в том числе и на КамГЭС.