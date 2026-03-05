Работа участковых инспекторов с несовершеннолетними: внесены изменения

условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы; совершившим деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; обвиняемым или подозреваемым в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; в отношении которых принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к поведению; освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы; выпускникам специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания; в отношении которых вынесено защитное предписание; в отношении которых применены наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия; осужденным за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести и освобожденным судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; освобожденным от уголовной ответственности или наказания за совершение уголовных правонарушений на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК, в том числе вследствие акта амнистии или помилования; злоупотребляющим алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции и поведение человека; безнадзорным и беспризорным; совершившим деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности, вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.