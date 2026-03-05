От претензии к суду: как в Казахстане работает защита прав потребителей

Предприниматель отказал в возврате и был привлечен к ответственности, поскольку формально требования закона были соблюдены. Но костюм надевался на мероприятие, на нем остался запах пота и еды. Тогда предпринимателю было предложено правовое решение. Поскольку швея изготавливала костюмы индивидуально, и они не являлись серийным товаром, ей рекомендовали оформлять лист заказа при продаже. Покупатель подписывает документ, подтверждающий индивидуальный пошив. А согласно закону о защите прав потребителей, товар, изготовленный по индивидуальному заказу, возврату и обмену не подлежит. После перехода на такую форму оформления проблема была решена, а бизнес получил законную защиту.