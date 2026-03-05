Политолог назвал страны НАТО, которые могут вступить в войну с Ираном

Эксперт подчеркнул, что далеко не все государства Североатлантического альянса стремятся включиться в противостояние с Исламской Республикой. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Британия опасается участия в военном конфликте с Ираном, в том числе и потому что мэр Лондона — Садик Хан — этнический мусульманин. Он добавил, что во Франции и Германии религиозная община мусульман также имеет влияние и может выступить против участия этих стран в войне.