Политолог назвал страны НАТО, которые могут вступить в войну с Ираном

Эксперт подчеркнул, что далеко не все государства Североатлантического альянса стремятся включиться в противостояние с Исламской Республикой. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Британия опасается участия в военном конфликте с Ираном, в том числе и потому что мэр Лондона — Садик Хан — этнический мусульманин. Он добавил, что во Франции и Германии религиозная община мусульман также имеет влияние и может выступить против участия этих стран в войне.
«Могут согласиться на участие в войне бесшабашные страны Восточной Европы, например Польша. Сложно сказать, кто еще мог бы. У меня есть большие сомнения даже насчет Румынии. Чехия, Венгрия и Словакия тоже вряд ли согласятся. Наверное, Германия могла бы принять участие, или Дания и Нидерланды таким образом себя проявили бы», — отметил Перенджиев.
Он добавил, что даже в случае согласия на участие в конфликте с Ираном страны Европы вряд ли будут оказывать существенную помощь, скорее их участие будет номинальным.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что Североатлантический альянс может задействовать статью о коллективной обороне, чтобы выступить в конфликте с Ираном на стороне США.