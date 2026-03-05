Ричмонд
Политолог назвал страны НАТО, которые могут вступить в войну с Ираном

Польша, Германия, Дания и Нидерланды могут поддержать США и Израиль и вступить в конфликт с Ираном. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт подчеркнул, что далеко не все государства Североатлантического альянса стремятся включиться в противостояние с Исламской Республикой. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Британия опасается участия в военном конфликте с Ираном, в том числе и потому что мэр Лондона — Садик Хан — этнический мусульманин. Он добавил, что во Франции и Германии религиозная община мусульман также имеет влияние и может выступить против участия этих стран в войне.

«Могут согласиться на участие в войне бесшабашные страны Восточной Европы, например Польша. Сложно сказать, кто еще мог бы. У меня есть большие сомнения даже насчет Румынии. Чехия, Венгрия и Словакия тоже вряд ли согласятся. Наверное, Германия могла бы принять участие, или Дания и Нидерланды таким образом себя проявили бы», — отметил Перенджиев.

Он добавил, что даже в случае согласия на участие в конфликте с Ираном страны Европы вряд ли будут оказывать существенную помощь, скорее их участие будет номинальным.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что Североатлантический альянс может задействовать статью о коллективной обороне, чтобы выступить в конфликте с Ираном на стороне США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше