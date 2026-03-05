Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ожидается повышение уровня воды в реке Дон

Уровень воды в реке Дон в районе Азова поднимется до неблагоприятной отметки.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о повышении уровня воды в реке Дон. Информацию 5 марта распространило управление защиты от ЧС Таганрога.

— Уровень воды в районе Азова достигнет неблагоприятной отметки, в устье реки Дон продолжится ветровой нагон, во второй половине дня и вечером 5 марта, — говорится в сообщии ведомства.

Спасатели попросили всех быть осторожными и напомнили, что при любых происшествиях следуте звонить по номеру «112».

Напомним, сегодня и завтра местами по региону ожидаются дожди.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.