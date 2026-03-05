В Ростовской области ожидается повышение уровня воды в реке Дон

Жителей Ростовской области предупредили о повышении уровня воды в реке Дон. Информацию 5 марта распространило управление защиты от ЧС Таганрога.
— Уровень воды в районе Азова достигнет неблагоприятной отметки, в устье реки Дон продолжится ветровой нагон, во второй половине дня и вечером 5 марта, — говорится в сообщии ведомства.
Спасатели попросили всех быть осторожными и напомнили, что при любых происшествиях следуте звонить по номеру «112».
Напомним, сегодня и завтра местами по региону ожидаются дожди.
