Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов на поврежденном перегоне в Воронежской области полностью восстановили

Железнодорожники завершили восстановительные работы и открыли движение по второму пути.

Источник: Комсомольская правда

Движение поездов на перегоне Зайцевка — Сергеевка в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщили в ЮВЖД.

В настоящее время все составы на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.

Напомним, вечером 4 марта в 22:27 на перегоне произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отключилось напряжение в контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути задержали 14 пассажирских поездов, максимальное время ожидания составило более пяти часов.

В ЮВЖД добавили, что принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.

Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о движении составов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте компании.