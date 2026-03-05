Движение поездов на поврежденном перегоне в Воронежской области полностью восстановили

Напомним, вечером 4 марта в 22:27 на перегоне произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отключилось напряжение в контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути задержали 14 пассажирских поездов, максимальное время ожидания составило более пяти часов.