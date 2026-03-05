Движение поездов на поврежденном перегоне в Воронежской области полностью восстановили

Движение поездов на перегоне Зайцевка — Сергеевка в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщили в ЮВЖД.
В настоящее время все составы на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.
Напомним, вечером 4 марта в 22:27 на перегоне произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отключилось напряжение в контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути задержали 14 пассажирских поездов, максимальное время ожидания составило более пяти часов.
В ЮВЖД добавили, что принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.
Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о движении составов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте компании.