Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат рассказала, в каких случаях могут отключить номер телефона

Адвокат Ковалевская: номер телефона могут отключить, если нет активности 90 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Телефонный номер могут отключить и передать другому абоненту, если по нему нет активности или сохраняется отрицательный баланс в течение 90 дней, рассказала адвокат Яна Ковалевская.

«Возвращаясь к вопросу утраты номера: молчание либо отрицательный баланс в течение 90 дней дают оператору право расторгнуть договор на предоставление услуг связи по данному номеру. При этом считается, что договор прекращен по инициативе самого абонента. В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90», — сказала она в беседе с информационным порталом РИАМО.

Она добавила, что после утраты номера оператор в течение двух месяцев обычно не заключает договор с новым абонентом на этот номер.

«Поэтому, если номер заблокирован, необходимо связаться с колл-центром или обратиться непосредственно в офис оператора связи и попытаться его восстановить. Если номер утрачен и человек понес убытки, возникает вопрос о компенсации. Если договор прекращен по инициативе абонента, компенсация не предусмотрена», — рассказала эксперт.

По словам Ковалевской, если удастся доказать, что номер был отключен незаконно, то необходимо будет доказать, что ущерб возник именно по вине оператора связи.