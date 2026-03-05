Адвокат рассказала, в каких случаях могут отключить номер телефона

«Возвращаясь к вопросу утраты номера: молчание либо отрицательный баланс в течение 90 дней дают оператору право расторгнуть договор на предоставление услуг связи по данному номеру. При этом считается, что договор прекращен по инициативе самого абонента. В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90», — сказала она в беседе с информационным порталом РИАМО.