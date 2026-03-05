Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики назвали самые популярные у профессиональных покупателей марки авто в Башкирии

В Башкирии автомобили Skoda стали самыми популярными у профпокупателей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики платформы популярного сервиса объявлений изучили поведение профессиональных покупателей на автомобильных аукционах и выяснили, что прошедшей зимой интерес специалистов сместился в сторону Башкирии. Чаще всего они выбирали автомобили стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей.

В бюджетном сегменте (до 1,5 миллиона) наибольшей популярностью пользовались бренды Skoda, Volkswagen и Renault. Самую высокую конкуренцию среди профессионалов вызвали модели Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.

В ценовой категории от 1,5 до 3 миллионов лидерами стали Chery, Skoda и Hyundai — на эти марки участники аукционов делали максимальное количество предложений по одному лоту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.