Аналитики назвали самые популярные у профессиональных покупателей марки авто в Башкирии

Аналитики платформы популярного сервиса объявлений изучили поведение профессиональных покупателей на автомобильных аукционах и выяснили, что прошедшей зимой интерес специалистов сместился в сторону Башкирии. Чаще всего они выбирали автомобили стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей.
В бюджетном сегменте (до 1,5 миллиона) наибольшей популярностью пользовались бренды Skoda, Volkswagen и Renault. Самую высокую конкуренцию среди профессионалов вызвали модели Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.
В ценовой категории от 1,5 до 3 миллионов лидерами стали Chery, Skoda и Hyundai — на эти марки участники аукционов делали максимальное количество предложений по одному лоту.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.