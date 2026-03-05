«Мама раздала творог на рынке». Комик Дорохов рассказал как выбился в люди

Будущий юморист родился в Невинномысске в семье военнослужащего. Отец мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, но этим планам не суждено было сбыться. Дело в том, что Денис появился на свет с врожденным дефектом — «заячьей губой».
Родители долгое время скрывали от сына правду, рассказывая историю о том, что в детстве он просто неудачно упал с лестницы. Из-за этой особенности Дорохова жестоко травили в школе, обзывая «зайцем» и «уродом». «До сих пор реагирую на эти слова. Для меня это триггер, потому что “заячья губа” в детстве была чем-то черным, мрачным», — признавался артист.
Поддерживала Дениса, как признавал комик, его мама. По словам артиста, именно на её примере он учился жизни и до сих пор принимает решения с оглядкой на маму, как бы взвешивая — а что мама сделала бы в такой же ситуации.
«Человек по обучению добру — это моя мама. Честно, я добрее человека просто не видел. Это самый главный человек в принципе в моей жизни. Я сейчас говорю не для красного словца, не потому что впереди 8 марта. Я правда так считаю», — поделился Дорохов.
Артист вспомнил историю из детства. Когда семья жила в селе, приходилось заработать всеми возможными способами, например делать творог на продажу. Маму отправили торговать на рынок. «В итоге она половину этого творога просто раздала людям, потому что они подходили, просили, а она не могла отказать. Вот на этом примере я, собственно, и учился», — признался aif.ru комик.