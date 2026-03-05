«Мама раздала творог на рынке». Комик Дорохов рассказал как выбился в люди

Родители долгое время скрывали от сына правду, рассказывая историю о том, что в детстве он просто неудачно упал с лестницы. Из-за этой особенности Дорохова жестоко травили в школе, обзывая «зайцем» и «уродом». «До сих пор реагирую на эти слова. Для меня это триггер, потому что “заячья губа” в детстве была чем-то черным, мрачным», — признавался артист.