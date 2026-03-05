Школьники устроили драку в Актау

Видео с толпой школьников, среди которых были мальчики и девочки, появилось в Сети. Юные очевидцы, комментируя случившееся, используют нецензурную лексику.
В ДП Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что видеозапись данного инцидента была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей.
Установлено, что 4 марта 2026 года примерно в 13:20 возле одной из школ Актау среди несовершеннолетних учащихся произошел конфликт, переросший в драку.
«В ходе проведения проверочных мероприятий был установлен 10-летний ученик данной школы, принимавший участие в драке. В отношении его законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 127 КоАП РК. По данному факту заявлений и жалоб не поступало, за медицинской помощью в МОБ никто не обращался. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению личностей других несовершеннолетних участников», — рассказали в пресс-службе ведомства.