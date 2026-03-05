Ученые «ЛЭТИ» научили нейросеть выявлять рак молочной железы на ранних стадиях

Тестирование показало, что нейросеть смогла охватить ключевые задачи диагностики рака молочной железы и администрирования. Если ее внедрят в работу, то все будет выглядеть следующим образом: пациентка делает в клинике КТ, после чего снимки отправляют на сервер, где искусственный интеллект обрабатывает их и выделяет подозрительные фрагменты, затем направляет результаты на персональный компьютер врача для заключения.