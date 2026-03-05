Ричмонд
Ученые «ЛЭТИ» научили нейросеть выявлять рак молочной железы на ранних стадиях

Диагностика займет всего пару минут.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ имени Алмазова научили нейросеть выявлять рак молочной железы на ранних стадиях по КТ-снимкам. Диагностика займет всего пару минут, сообщил ТАСС. Напомним, на сегодняшний день на их расшифровку уходит до суток.

— Разработка поможет сохранить тысячи жизней. Она вызовет интерес у врачей, частных и государственных больниц, производителей программного обеспечения для диагностических аппаратов, поскольку повысит скорость и точность обследования. ИИ-модуль снизит затраты медицинских учреждений на уточняющих исследованиях и до 20 процентов сократит вероятность клинической ошибки, — привело агентство слова руководителя проекта OncoDetect AI, студента «ЛЭТИ» Дениса Степаненко.

Тестирование показало, что нейросеть смогла охватить ключевые задачи диагностики рака молочной железы и администрирования. Если ее внедрят в работу, то все будет выглядеть следующим образом: пациентка делает в клинике КТ, после чего снимки отправляют на сервер, где искусственный интеллект обрабатывает их и выделяет подозрительные фрагменты, затем направляет результаты на персональный компьютер врача для заключения.

По информации НМИЦ радиологии Минздрава России, количество летальных случаев от рака молочной железы в России достигает от четырех до семи тысяч человек ежегодно. И высокую смертность как раз объяснили поздним выявлением заболевания.