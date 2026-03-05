Какие подарить цветы, похожие на розы?

При выборе букета многие ориентируются на классическую форму розы: плотный бутон с множеством лепестков, благородные очертания и богатая цветовая гамма. Однако существуют цветы, которые обладают теми же визуальными характеристиками, но при этом имеют свои уникальные преимущества. Некоторые из них дольше сохраняют свежесть, другие — доступны в необычных оттенках, третьи — лишены шипов. Aif.ru сделал подборку растений, внешне похожих на популярные цветы, которые подходят для букетов и для горшечного содержания.
Пион
Пион — травянистый многолетник, который ценится за крупные махровые соцветия. Именно махровые сорта пионов наиболее близки к розам по форме: их многослойные лепестки создают объемный, пышный бутон, напоминающий английские розы Дэвида Остина. Диаметр цветка может достигать 15−25 см в зависимости от сорта. Главное отличие пиона — короткий период цветения, который длится с конца мая по середину июня. В срезке пионы сохраняют свежесть около 7−10 дней.
Ранункулюс (Лютик азиатский)
Ранункулюс, известный также как лютик садовый, в полураспустившемся состоянии практически неотличим от розы благодаря плотно уложенным лепесткам. При полном раскрытии он становится похож на махровый мак, сохраняя при этом розеточную форму. Один цветок может состоять из нескольких десятков тонких лепестков, а диаметр достигает 7 см. Современные сорта ранункулюса имеют широкую палитру оттенков — от белого и кремового до насыщенно-бордового и фиолетового. В срезке растение стоит около недели.
Гвоздика (махровые сорта, в частности Шабо)
Махровая гвоздика, особенно популярный сорт Шабо, обладает крупными цветками диаметром 6−8 см с сильно гофрированными лепестками. Благодаря плотной структуре бутона она действительно напоминает миниатюрную розу. Главное преимущество гвоздики перед розой — исключительная стойкость: при правильном уходе букет может простоять в вазе до трех недель.
Пионовидный тюльпан (махровые сорта)
Пионовидные тюльпаны — это не отдельный ботанический вид, а общее название для группы махровых сортов тюльпанов, которые благодаря большому количеству лепестков (от 18−20 и более) в полностью раскрытом состоянии удивительно напоминают пионы или густомахровые розы. Диаметр крупного бутона может достигать 10−12 см, а высота стебля варьируется от 30 до 60 см в зависимости от сорта.
Эти цветы не только эффектно выглядят на клумбе, но и пригодны для срезки. Например, сорт Маунт Такома может сохранять свежесть в вазе до 20 дней. Благодаря разнообразию оттенков можно подобрать букет практически под любой запрос: нежно-розовая Анжелика, лимонно-желтая Монте Карло, оранжевая Сенсуал Тач или насыщенно-пурпурная Перпл Пион.
Эустома (Лизиантус)
Эустома, или лизиантус, часто называется «ирландской розой» во флористической среде. Ее нераскрывшиеся бутоны по форме идентичны розам, при этом стебли не имеют шипов. Одно растение благодаря ветвистости может нести до 35 бутонов, которые раскрываются постепенно, обеспечивая букету длительную свежесть — от 7 до 14 дней. Эустома не имеет запаха, поэтому подходит для подарка людям с аллергией или чувствительным обонянием.
Георгина (махровые сорта)
Декоративные махровые сорта георгин формируют соцветия, которые по пышности и структуре конкурируют с розами. Некоторые сорта селекционно выведены так, чтобы напоминать пионы или водяные лилии. Диаметр соцветий может достигать 25−30 см. Цветовая гамма георгин охватывает практически все существующие оттенки, включая редкие (зеленоватые, почти черные). В срезке георгины стоят около 7−10 дней.
Гардения
Гардения жасминовидная — это вечнозеленый кустарник, цветы которого часто сравнивают с розами благодаря белоснежным махровым венчикам и насыщенному сладкому аромату. Форма цветка гардении — классическая розеточная, с множеством лепестков, уложенных по спирали. Однако гардения очень капризна в срезке и требует особого ухода, поэтому чаще ее можно встретить в горшечном варианте или в композициях, собранных на флористической губке.
Махровые нарциссы
Махровые нарциссы — это особая группа сортов, которые удивляют своей пышностью и многослойностью. В отличие от классических нарциссов с простой трубчатой формой, махровые сорта обладают либо дополнительными долями околоцветника, либо невероятно разросшейся многослойной коронкой. Благодаря этой особенности они напоминают миниатюрные розы, пионы или гардении. Цветки могут достигать 10−12 см в диаметре и иметь самую разную окраску — от белоснежной и кремовой до желтой, розовой и даже двухцветной с контрастной серединкой. Они великолепно смотрятся как в саду, так и в срезке, сохраняя свежесть до двух недель.
Махровая мальва (штокроза)
Махровая мальва, которую также называют штокрозой, — это настоящее открытие для тех, кто ищет эффектную альтернативу розам в саду или букете. Ее крупные махровые цветки диаметром 10−15 см действительно очень похожи на розы, за что растение и получило свое второе название — «штокроза» (буквально «палка из роз»). Современные сорта поражают разнообразием оттенков: нежно-розовые, огненно-красные, солнечно-желтые, белоснежные, фиолетовые и даже почти черные. Главное преимущество махровой мальвы — ее неприхотливость: она прекрасно растет на солнце, не требует сложного ухода, а опытные садоводы называют ее «розами, которые не надо укрывать».
Камелия
Камелия — изысканный цветок, который в XVIII веке был невероятно популярен в Европе, а сегодня незаслуженно забыт. Ее цветы удивительно напоминают розы благодаря плотным восковым лепесткам и правильной форме бутона. Родина камелии — Япония и Китай, где она используется как декоративный кустарник. В странах с мягким климатом камелию высаживают для создания живых изгородей. Цветы могут быть белыми, розовыми, красными и даже пестрыми. В срезке камелия стоит недолго, но как горшечное растение или садовый кустарник она способна украсить любое пространство.
Махровый бальзамин (Недотрога)
Махровый бальзамин, который в народе называют «Ванька мокрый», цветет миниатюрными розочками. Это растение невысокого роста прекрасно подходит для озеленения территории, обильно цветет и растет на подоконниках даже в зимний период. Недотрога лучше всего растет в частичной или глубокой тени, что делает ее идеальным выбором для затененных участков сада, где розы расти не будут. Цветы имеют разнообразные оттенки: от белого до ярко-малинового.