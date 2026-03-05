Какие подарить цветы, похожие на розы?

Махровая мальва, которую также называют штокрозой, — это настоящее открытие для тех, кто ищет эффектную альтернативу розам в саду или букете. Ее крупные махровые цветки диаметром 10−15 см действительно очень похожи на розы, за что растение и получило свое второе название — «штокроза» (буквально «палка из роз»). Современные сорта поражают разнообразием оттенков: нежно-розовые, огненно-красные, солнечно-желтые, белоснежные, фиолетовые и даже почти черные. Главное преимущество махровой мальвы — ее неприхотливость: она прекрасно растет на солнце, не требует сложного ухода, а опытные садоводы называют ее «розами, которые не надо укрывать».