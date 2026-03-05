Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту

Священник Фетисов: в Рязани похожий на Зеленского мужчина зазывает людей в секту.

РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Похожий на Владимира Зеленского угрюмый человек ходит по храмам Рязани и зазывает прихожан посетить якобы его киноклуб — там может создаваться псевдоправославная секта, предупредил рязанский священник Дмитрий Фетисов.

«Друзья, будьте осторожны! По храмам Рязани ходит угрюмый человек, очень похожий внешне на (Владимира) Зеленского, и настойчиво пристаёт к прихожанам с предложением посетить “православный киноклуб”, который он организовал на съёмной квартире», — написал Фетисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что представляется вербовщик Владимиром.

«Возможно, идёт процесс попытки создания псевдоправославной секты», — отметил Фетисов.