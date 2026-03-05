В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту

«Друзья, будьте осторожны! По храмам Рязани ходит угрюмый человек, очень похожий внешне на (Владимира) Зеленского, и настойчиво пристаёт к прихожанам с предложением посетить “православный киноклуб”, который он организовал на съёмной квартире», — написал Фетисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».