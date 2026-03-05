Ричмонд
Как отличить паническую атаку от других состояний?

Как понять, что это паническая атака, а не проблемы с сердцем?

Источник: Unsplash.com

Сердце колотится, не хватает воздуха, тело бросает то в жар, то в холод, а сознание рисует картину неминуемой катастрофы. Состояние до жути знакомое тем, кто хоть раз сталкивался с панической атакой (ПА). Но вот парадокс: те же симптомы могут сигнализировать об инфаркте, гипертоническом кризе или гормональном сбое.

Что такое паническая атака на самом деле?

По своей сути ПА — это мощнейший выброс адреналина, реакция организма «бей или беги», которая включается без реальной опасности. Мозг дает команду «Все пропало!», хотя вы просто сидите дома и пьете чай. Тело мобилизуется, но физической разрядки не происходит, отсюда и весь этот букет ощущений.

Главное, что надо помнить: сама по себе паническая атака не опасна. Да, ощущения неприятные, но сердце здорового человека выдерживает такой ритм, а дыхание восстанавливается самостоятельно.

Как распознать паническую атаку?

Существуют характерные признаки, которые помогут сориентироваться. О них aif.ru рассказала врач-терапевт Елена Попова.

  • Внезапное начало — приступ возникает неожиданно и быстро нарастает, достигая пика в течение нескольких минут. Это отличает ПА от состояний с постепенным развитием.
  • Интенсивный страх — возникает сильное, часто несоразмерное ситуации чувство тревоги или ужаса.
  • Выраженные физические симптомы — наблюдаются учащённое сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, головокружение, дрожь, потливость, тошнота или дискомфорт в груди.
  • Ограниченная длительность — симптомы обычно сохраняются от нескольких минут до получаса и проходят самостоятельно.
  • Страх повторения — после первого эпизода человек может бояться возникновения новой атаки, что иногда перерастает в паническое расстройство.