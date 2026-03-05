Как отличить паническую атаку от других состояний?

Сердце колотится, не хватает воздуха, тело бросает то в жар, то в холод, а сознание рисует картину неминуемой катастрофы. Состояние до жути знакомое тем, кто хоть раз сталкивался с панической атакой (ПА). Но вот парадокс: те же симптомы могут сигнализировать об инфаркте, гипертоническом кризе или гормональном сбое.