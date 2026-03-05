«Исследованию не подлежит». МАРТ сказал, что делать при покупке испорченных продуктов

Конечно, запрещена реализация продуктов питания загнившими, испорченными, с плесенью. Если покупатель все же приобрел такой товар, то он может обратиться к продавцу с требованием предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оставить запись в книге замечаний и предложений (новшества ее заполнения с 2026 года — здесь).