Тюльпаны к 8 марта в Иркутске стоят от 150 рублей за штуку

На Центральном рынке один цветок продают за 150 рублей. Букет из пяти тюльпанов обойдется в 600 рублей. Если поискать, можно найти и за 500 рублей. Цветы яркие, свежие, самых разных оттенков — от желтых до фиолетовых.
Для тех, кто хочет не только порадовать букетом, но и интересно провести праздничный день, в Иркутске подготовили насыщенную программу. 8 марта можно сходить на концерты, посмотреть спектакли, посетить масштабные выставки или попасть на гастроли известных артистов. Выбор большой — от классики до современных шоу. Подробности здесь.
Кстати, погода в Иркутске на выходные 7−9 марта 2026 побалует оттепелью, а затем резко испортится.