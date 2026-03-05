Тюльпаны к 8 марта в Иркутске стоят от 150 рублей за штуку

Для тех, кто хочет не только порадовать букетом, но и интересно провести праздничный день, в Иркутске подготовили насыщенную программу. 8 марта можно сходить на концерты, посмотреть спектакли, посетить масштабные выставки или попасть на гастроли известных артистов. Выбор большой — от классики до современных шоу. Подробности здесь.