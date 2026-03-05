Ричмонд
Тюльпаны к 8 марта в Иркутске стоят от 150 рублей за штуку

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Близится Международный женский день. Мужчины Иркутска уже ломают голову над подарками. Самый популярный вариант, конечно, цветы. КП-Иркутск выяснила, сколько сейчас стоят тюльпаны.

На Центральном рынке один цветок продают за 150 рублей. Букет из пяти тюльпанов обойдется в 600 рублей. Если поискать, можно найти и за 500 рублей. Цветы яркие, свежие, самых разных оттенков — от желтых до фиолетовых.

Для тех, кто хочет не только порадовать букетом, но и интересно провести праздничный день, в Иркутске подготовили насыщенную программу. 8 марта можно сходить на концерты, посмотреть спектакли, посетить масштабные выставки или попасть на гастроли известных артистов. Выбор большой — от классики до современных шоу. Подробности здесь.

Кстати, погода в Иркутске на выходные 7−9 марта 2026 побалует оттепелью, а затем резко испортится.