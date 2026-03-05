В школах Казахстана вводят педагогическое сопровождение для детей из группы риска

Теперь для таких учеников будут вводить индивидуальное педагогическое сопровождение — с участием учителей, психологов и родителей. Мера направлена на то, чтобы вовремя заметить проблемы ребенка и помочь ему до того, как ситуация перерастет в серьезные последствия.