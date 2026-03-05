В школах Казахстана вводят педагогическое сопровождение для детей из группы риска

Теперь для таких учеников будут вводить индивидуальное педагогическое сопровождение — с участием учителей, психологов и родителей. Мера направлена на то, чтобы вовремя заметить проблемы ребенка и помочь ему до того, как ситуация перерастет в серьезные последствия.
Новая норма предусмотрена Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», который Глава государства подписал 30 декабря 2025 года. Закон вступил в силу 2 марта 2026 года. Сейчас Министерство просвещения разрабатывает и утверждает специальные правила, по которым будет работать эта система.
Как это будет работать.
Решение о том, нуждается ли ребенок в педагогическом сопровождении, будет принимать совет профилактики школы. После этого для ученика разработают индивидуальный план профилактической работы.
В этом плане будут прописаны конкретные меры поддержки, а также специалисты, которые будут помогать ребенку — учителя, школьные психологи и другие сотрудники школы.
Фактически речь идет о персональном сопровождении ученика внутри школы: специалисты будут отслеживать ситуацию, работать с ребенком и взаимодействовать с его родителями.
Кто попадет в категорию детей, требующих повышенного внимания.
В список могут попасть школьники, у которых наблюдаются различные трудности или сложные жизненные обстоятельства. В частности:
ученики, испытывающие проблемы в обучении; дети, которые систематически пропускают занятия без уважительных причин; школьники с признаками антиобщественного поведения; несовершеннолетние, совершившие правонарушения; дети, подвергшиеся насилию; ученики, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
Для каждого такого ребенка школа будет формировать отдельный план помощи.
Почему вводят новую систему.
Главная задача нововведения — ранняя профилактика правонарушений среди подростков. Власти рассчитывают, что своевременное вмешательство педагогов и психологов позволит заметить проблемы на ранней стадии и помочь ребенку справиться с трудностями.
«Мера предусматривает индивидуальную работу педагогов и школьных психологов, взаимодействие с родителями. Ее цель — ранняя профилактика правонарушений и своевременная помощь детям».
По сути, речь идет о том, чтобы школа стала не только местом обучения, но и пространством, где ребенку помогают справляться с личными и социальными проблемами.
Что это изменит для школ и родителей.
С введением педагогического сопровождения школы будут активнее работать с семьями. Родителей будут привлекать к обсуждению ситуации ребенка и совместному поиску решений.
Ожидается, что такая система позволит снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних, уменьшить прогулы и вовремя поддержать детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Фактически это попытка перейти от реагирования на проблему к ее раннему предупреждению — когда помощь приходит еще до того, как ситуация становится критической.