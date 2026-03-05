Рост цен на мясо в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

"Неправильный вывод о том, что мы не обеспечены мясом. К примеру, по говядине — грудина и лопаточная часть, которые находятся в СЗПТ (социально значимые продтовары — прим. авт.). Сейчас в рамках расширения СЗПТ туда уже входят мякоть и фарш. По всем видам красного мяса мы полностью обеспечены. Если говорить в цифрах конкретно, производство составляет 430 тысяч тонн при потребности порядка 400 тысяч тонн.
О том, что покупатели не чувствуют этого эффекта, как вы понимаете, большой экспорт в близлежащие страны идет, в частности в Узбекистан. Почему? Потому что наша мясная продукция пользуется большим спросом — это наше конкурентное преимущество и цены там достаточно выше, чем у нас на внутреннем рынке. Поэтому наши животноводы больше стремятся экспортировать на внешние рынки.
При этом мы ставим для себя задачу первостепенного обеспечения внутреннего рынка", — заявил вице-министр МСХ Ербол Тасжуреков.