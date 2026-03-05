Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост цен на мясо в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

На брифинге в СЦК вице-министра Минсельхоза спросили, почему цены на мясо в Казахстане сильно выросли при том, что существуют госпрограммы в сфере животноводства, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

"Неправильный вывод о том, что мы не обеспечены мясом. К примеру, по говядине — грудина и лопаточная часть, которые находятся в СЗПТ (социально значимые продтовары — прим. авт.). Сейчас в рамках расширения СЗПТ туда уже входят мякоть и фарш. По всем видам красного мяса мы полностью обеспечены. Если говорить в цифрах конкретно, производство составляет 430 тысяч тонн при потребности порядка 400 тысяч тонн.

О том, что покупатели не чувствуют этого эффекта, как вы понимаете, большой экспорт в близлежащие страны идет, в частности в Узбекистан. Почему? Потому что наша мясная продукция пользуется большим спросом — это наше конкурентное преимущество и цены там достаточно выше, чем у нас на внутреннем рынке. Поэтому наши животноводы больше стремятся экспортировать на внешние рынки.

При этом мы ставим для себя задачу первостепенного обеспечения внутреннего рынка", — заявил вице-министр МСХ Ербол Тасжуреков.