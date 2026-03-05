Скандальный памятник Аленке стал товарным знаком. Что могут продавать

Памятник Аленке в Нововоронеже установили 18 декабря 2020 года. В честь 250-летия села Новая Аленовка. По легенде девушка по имени Аленка искала земли для переселения и в итоге выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Проект памятника создал один из местных художников. Стоимость монумента составила около 1 млн руб., но бюджетные деньги в него не вкладывались.