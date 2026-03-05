Скандальный памятник Аленке стал товарным знаком. Что могут продавать

В России были зарегистрированы два товарных знака с изображением памятника Аленке из Нововоронежа, сообщило «РИА Новости».
По документам заявки на регистрацию товарных знаков «Наша Аленка» и «та самая Аленка» были поданы в мае 2024 года. Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет в марте 2026 года. Правообладателем указывается Осипова Елена Николаевна. Товарные знаки могут использоваться для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.
Памятник Аленке в Нововоронеже установили 18 декабря 2020 года. В честь 250-летия села Новая Аленовка. По легенде девушка по имени Аленка искала земли для переселения и в итоге выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Проект памятника создал один из местных художников. Стоимость монумента составила около 1 млн руб., но бюджетные деньги в него не вкладывались.
Внешний вид памятника стал объектом критики в социальных сетях. В итоге 21 декабря 2020 года скульптура была демонтирована. В феврале 2021 года монумент был продан на аукционе за 2,6 млн руб.
LG подала заявку на товарный знак в России
Ранее южнокорейский производитель LG Electronics подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Express Fil. Под этим брендом компания планирует продавать в России бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее.
Организация также хочет зарегистрировать в стране товарный знак Hyper Radiant Color Tech. Под этим брендом компания сможет продавать в России телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны.