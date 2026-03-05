Плитка в ванной устарела! 7 лучших замен для стильного санузла

С наступлением весны хочется обновления, в том числе и в собственном жилье. Если вы наконец-то задумали ремонт, то самое время разобраться в современных трендах, ведь мир отделочных материалов не стоит на месте. По мнению дизайнеров, в 2026 году традиционной плитке в ванной придется потесниться. Рынок захватывают технологии, которые решают главную боль любой хозяйки — грязные швы и плесень. Дизайнер интерьеров Анастасия Карлюкова рассказала корреспонденту aif.ru о самых актуальных альтернативах кафелю.