Плитка в ванной устарела! 7 лучших замен для стильного санузла

С наступлением весны хочется обновления, в том числе и в собственном жилье. Если вы наконец-то задумали ремонт, то самое время разобраться в современных трендах, ведь мир отделочных материалов не стоит на месте. По мнению дизайнеров, в 2026 году традиционной плитке в ванной придется потесниться. Рынок захватывают технологии, которые решают главную боль любой хозяйки — грязные швы и плесень. Дизайнер интерьеров Анастасия Карлюкова рассказала корреспонденту aif.ru о самых актуальных альтернативах кафелю.
Бесшовное совершенство: микробетон
Представьте ванную комнату, которую будто нарисовали одним плавным мазком. Именно такое ощущение дарят главные хиты последних сезонов — микробетон, микроцемент и декоративная штукатурка. Эти материалы не собираются сдавать позиций и в 2026 году.
Главное преимущество бесшовного покрытия — гигиеничность. Оно решает вечную проблему очистки стыков и идеально подходит даже для зон душевой кабины без поддона. В новом сезоне на смену индустриальной серости приходят теплые песочные оттенки и благородная терракота. К тому же влагостойкость современных составов позволяет использовать их в самых «мокрых» зонах.
Крупноформатный шик: агломерат
Если душа просит надежности камня, но глаз «спотыкается» о многочисленные швы, есть элегантное решение: кварцевый агломерат и широкоформатный керамогранит.
Тенденция на гигантизм набирает обороты. Представьте стену, закрытую от пола до потолка единым листом размером 1200×2600 мм. Ваша ванная комната перестает быть просто санузлом и превращается в парадный зал.
«Крупноформатные слэбы позволяют перекрыть плоскость от стены до потолка одним куском материала с рисунком натурального мрамора или оникса. Минимум швов — максимум роскоши, — отмечает Анастасия Карлюкова. — В моде — активные прожилки и яркие текстуры с глянцевой, но тактильно теплой поверхностью».
Вечная классика: натуральный камень
Это вариант для тех, кто рассматривает ремонт как инвестицию. Мрамор, травертин или оникс с уникальным природным рисунком моментально переводят интерьер в премиальный сегмент.
Главный козырь натуральной породы — благородное старение. Даже спустя годы естественного износа камень не теряет красоты, приобретая «патину времени».
«Уникальный рисунок и высокая долговечность по сравнению с керамогранитом делают натуральный камень выбором премиального сегмента. Даже при естественном истирании он сохраняет текстуру и красоту, переводя интерьер в категорию роскоши», — подчеркивает эксперт.
Мозаика: забудьте о дельфинах
Помните пеструю мозаику с дельфинами в старых бассейнах? Срочно забудьте! К 2026 году этот вид отделки перерождается в стильный архитектурный декор. В тренде — сложные формы, «дорогие» оттенки и персонализация. Если хочется чего-то по-настоящему уникального, технология позволяет заказать панно с авторским рисунком.
«Сегодня мозаика — это не про дельфинов, а про индивидуальность, — добавляет Анастасия Карлюкова. — На рынке огромный выбор цветов и форм, а при желании можно создать уникальный узор на заказ. Это отличный способ добавить интерьеру характера.».
Краска с характером: бюджетно и стильно
Для тех, кто любит эксперименты и не хочет тратить состояние на отделку, есть неожиданный вариант — влагостойкая краска. Современные латексные и акриловые составы настолько продвинулись, что позволяют красить стены даже внутри душевой (при условии качественной вентиляции).
Главный тренд будущего — комбинирование. Полностью закатывать ванную в кафель уже не модно. Дизайнеры советуют окрашивать стены в сложные цвета — глубокий синий или оливковый, а «мокрую» зону выделять другим материалом.
«Современные влагостойкие краски — отличный бюджетный вариант. Главное — правильная вентиляция, — советует дизайнер. — А тренд 2026 года — комбинации: глубокий синий для стен и, например, керамогранит “под дерево” у ванны. Это создает эффект продуманного дизайна без больших затрат».
Игра объемов: 3D-панели
Плоские стены уходят в прошлое. Стеновые 3D-панели, рельефные штукатурки и гипс со специальной пропиткой возвращают в интерьеры игру теней.
Волнообразные фактуры, «мятые» поверхности, имитация скалы или травертина создают тактильную магию. После душа к такой стене приятно прикоснуться, что меняет само ощущение пространства.
Дерево в ванной: уют против влаги
Натуральное дерево и его искусные имитации окончательно перестают быть пугающим экспериментом и становятся осознанным выбором. Страх, что «все сгниет», больше не актуален благодаря технологиям.
Термообработанная древесина стойко переносит перепады температур. Дизайнеры смело обшивают деревом не только пол, но и стены и даже потолок, создавая эффект «деревянной шкатулки» — уютного пространства, где хочется задержаться подольше.
«Термообработанное дерево — ясень, лиственница — теперь уверенно используется в ванных комнатах. Оно не боится влаги и создает особую атмосферу уюта. Для бюджетного решения подойдет керамогранит “под дерево” — по ощущениям почти не отличается от натурального», — заключает Анастасия Карлюкова.