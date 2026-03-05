Захарова рассказала, сколько россиян эвакуировалось с Ближнего Востока

«На сегодняшний момент, на эту минуту 12 тыс. российских граждан уже покинули зону конфликта. Покинули они соответствующими бортами МЧС и нашими авиационными перевозчиками, которые работают действительно в чрезвычайных условиях и делают все возможное, чтобы продолжить эту работу», — сказала она в эфире «Первого канала».
Россияне покидают Ближний Восток через разные границы. Так, с 28 февраля по утро 4 марта границу между Ираном и Азербайджаном пересекли 246 россиян. Общее число эвакуированных из Ирана граждан превысило 1,16 тыс. человек.
Ранее спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Москву 117 россиян, включая 54 детей, которые ранее покинули Иран через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Эвакуацию организовали по поручению президента Владимира Путина. Россияне пересекали границу через Астаринский погранично-таможенный пункт, где Азербайджан оказывал содействие в оформлении документов.
Израильские и американские войска утром 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. В ходе ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что иранские официальные лица ведут переговоры с Вашингтоном. В ответ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. 3 марта Трамп заявил, что Иран хочет говорить с США, но уже «слишком поздно».