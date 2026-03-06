В управлении главнокомандующего Сухопутными войсками поздравили матерей лучших солдат и курсантов

«Для меня большая гордость, что мой сын проходит службу в рядах Сухопутных войск и достойно выполняет свой воинский долг. Мы, как родители, очень переживаем за своих детей, но вместе с тем понимаем, что служба в армии делает их сильнее, дисциплинированнее и ответственнее. Благодарю командование за внимание и заботу о наших сыновьях. Сегодня для меня большая честь быть приглашенной на такую встречу», — поделилась своими впечатлениями Мейрамгуль Базарбаева, мама военнослужащего срочной службы рядового Алишера Ахана войсковой части 31775 регионального командования «Астана».