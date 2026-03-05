В одном из хостелов Москвы выявили более 30 нелегальных мигрантов

Обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела по вопросам миграции одного из ОМВД столицы. По данным следствия, с 2020-го по 2025 год фигурант, занимая различные должности в органах внутренних дел, получил взятки на сумму не менее 200 тыс. рублей за общее покровительство злоумышленникам, которые в нарушение миграционного законодательства предоставляли иностранным гражданам жилые помещения.