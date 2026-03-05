В одном из хостелов Москвы выявили более 30 нелегальных мигрантов

«Получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства в хостеле на улице 1-я Курьяновская. Так, районными подразделениями СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве в указанном хостеле проведен обыск. В помещении проверено около 200 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 30 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела по вопросам миграции одного из ОМВД столицы. По данным следствия, с 2020-го по 2025 год фигурант, занимая различные должности в органах внутренних дел, получил взятки на сумму не менее 200 тыс. рублей за общее покровительство злоумышленникам, которые в нарушение миграционного законодательства предоставляли иностранным гражданам жилые помещения.
Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время руководство хостела доставлено в следственный отдел для проведения необходимых следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается.