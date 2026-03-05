Из Ростовской области в Туркменистан и Азербайджан отправили 39 тонн рыбы

С 24 по 27 февраля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Туркменистан и Азербайджан оформили 39,2 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Контроль проведен в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Предприятие, выполняющее экспорт, прошло ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Продукция признана безопасной, — уточняют в надзорном ведомстве.
Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз товара выдали через автоматизированную систему «Аргус».
