Военный эксперт: кто сильнее в войне на истощение — США или Иран

Положение Ирана более выигрышное в войне на истощение с США. Такое мнение об участниках военного конфликта на Ближнем Востоке в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Иран заранее готовился к затяжному военному противостоянию и сделал это хорошо. Эксперт уточнил, что сейчас Исламская республика использует свой арсенал максимально рационально: точечно и дозированно отражает удары, производит комбинированные атаки, чтобы сэкономить при нанесении огневого поражения.

«Есть децентрализованное управление, которое позволяет обрабатывать всевозможными боеприпасами заранее подготовленные цели для ударов. В войне на истощение, конечно, более выгодное положение у Ирана», — добавил Марочко.

Он отметил, что при сравнении возможностей Тегерана и Вашингтона следует учитывать, что США воюет в союзе с Израилем, а вместе они превосходят войска Ирана.

При этом военный эксперт напомнил, что история и практика доказывают, что не всегда крупные военные силы в состоянии одержать победу над малыми государствами.

Ранее The New York Times указала, что Иран использует тактику массированных запусков недорогих дронов, чтобы США и Израиль для их уничтожения применяли дорогостоящие зенитные ракеты.

