Военный эксперт: кто сильнее в войне на истощение — США или Иран

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Иран заранее готовился к затяжному военному противостоянию и сделал это хорошо. Эксперт уточнил, что сейчас Исламская республика использует свой арсенал максимально рационально: точечно и дозированно отражает удары, производит комбинированные атаки, чтобы сэкономить при нанесении огневого поражения.