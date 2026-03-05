Военный эксперт: кто сильнее в войне на истощение — США или Иран

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Иран заранее готовился к затяжному военному противостоянию и сделал это хорошо. Эксперт уточнил, что сейчас Исламская республика использует свой арсенал максимально рационально: точечно и дозированно отражает удары, производит комбинированные атаки, чтобы сэкономить при нанесении огневого поражения.
«Есть децентрализованное управление, которое позволяет обрабатывать всевозможными боеприпасами заранее подготовленные цели для ударов. В войне на истощение, конечно, более выгодное положение у Ирана», — добавил Марочко.
Он отметил, что при сравнении возможностей Тегерана и Вашингтона следует учитывать, что США воюет в союзе с Израилем, а вместе они превосходят войска Ирана.
При этом военный эксперт напомнил, что история и практика доказывают, что не всегда крупные военные силы в состоянии одержать победу над малыми государствами.