Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда: Беларусь вошла в топ-30 стран мира по гендерному равенству

Минтруда сказало о месте Беларуси в мировом рейтинге гендерного равенства.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова рассказала о месте Беларуси в мировых рейтингах гендерного равенства, сообщает БелТА.

Так, по Индексу гендерного равенства страна занимает 28-ю строчку из 172 стран. Оценивались охрана репродуктивного здоровья женщин, гражданские права и возможности, активность в экономике и возможности на рынке труда.

У Беларуси также 65-е место из 193 в группе стран с высоким уровнем человеческого развития и 54-е место из 148 в списке государств по Индексу гендерного разрыва.

Юлия Бердникова считает, что такая оценка справедлива, потому что в Беларуси высок уровень образования женщин, более 50% занятого в экономике страны населения составляют именно женщины. 85% женщин трудоспособного возраста работают.

Кстати, президент Александр Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин.

Мы писали, что крупный белорусский импортер тюльпанов попался на сокрытии доходов перед 8 Марта.

А еще МАРТ сказал, что не возьмет на экспертизу продукты, которые уже полежали у покупателя дома.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше