Минтруда: Беларусь вошла в топ-30 стран мира по гендерному равенству

Замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова рассказала о месте Беларуси в мировых рейтингах гендерного равенства, сообщает БелТА.
Так, по Индексу гендерного равенства страна занимает 28-ю строчку из 172 стран. Оценивались охрана репродуктивного здоровья женщин, гражданские права и возможности, активность в экономике и возможности на рынке труда.
У Беларуси также 65-е место из 193 в группе стран с высоким уровнем человеческого развития и 54-е место из 148 в списке государств по Индексу гендерного разрыва.
Юлия Бердникова считает, что такая оценка справедлива, потому что в Беларуси высок уровень образования женщин, более 50% занятого в экономике страны населения составляют именно женщины. 85% женщин трудоспособного возраста работают.
