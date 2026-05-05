Более 30 тыс. человек подали заявки на международный фестиваль молодежи

Фестиваль пройдет по нацпроекту «Молодежь и дети» с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Заявочная кампания была запущена 5 февраля в национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» российского общества «Знание». Подать заявку на МФМ можно до 30 апреля на сайте wyffest.com.
«Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге станет площадкой для встречи 10 тысяч молодых людей со всего мира. Всего за месяц мы получили более 30 тысяч заявок от молодых людей из 168 стран мира, из них около 14 тысяч заявок от иностранных граждан. Мы рады видеть на фестивале ребят, готовых взять на себя ответственность за будущее планеты», — цитирует пресс-служба Росмолодежи Гурова.
По словам генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова, заявки поступают из всех регионов мира — стран Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, государств Ближнего Востока. «При этом особенно важно, что интерес к фестивалю со стороны зарубежных участников практически сопоставим с активностью российских заявителей — сегодня мы видим примерно равное соотношение заявок из-за рубежа и из нашей страны», — приводятся слова Иванова.
Девиз МФМ «Следуй за мечтой. Вместе с Россией», в нем смогут принять участие молодые люди от 16 до 35 лет. По традиции в фестивальной программе найдется место для подростков: 1 тыс. человек от 14 лет также примет участие в фестивале.