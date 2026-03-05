В Омске родители детей-инвалидов пожаловались на кадровую чистку в интернате

В четверг, 5 марта, родители детей-воспитанников омской «Школы-интерната основного общего образования № 2» выложили в сети жалобу на директора этого учреждения. Обращение вышло в паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».
В нем родители сообщили: после передачи интерната под юрисдикцию областного минобра положение детей в учреждении ухудшилось, это отразилось на их психическом и физическом состоянии, так как дети требуют постоянного внимания и контроля.
«…а многие сотрудники, проработавшие там много лет, уволились, а это няни, воспитатели, и самое главное, медицинский персонал: педиатр, медсестры, фельдшеры, и вся нагрузка легла на плечи тех сотрудников, которые остались там работать. Воспитанники КДИ это особенные дети, с тяжелыми психиатрическими заболеваниями, требующие огромных сил, терпения и нервов, и не каждый человек сможет работать в такой обстановке, в связи с этим и оплата труда должна быть соответственной и не приравниваться к детским домам с нормотипичными детьми».
Также в жалобе омичи сообщили: в октябре 2023 года было проведено собрание с представителями всех структур, участвовавших в переводе интерната в ведение министерства образования. На нем было озвучено обещание о сохранении всего коллектива учреждения и фонда оплаты труда со всеми действующими доплатами и надбавками, что питание и обеспечение детей останется на прежнем уровне.
«…а в итоге все только ухудшилось, выплаты и доплаты убрали, приравняв данное учреждение к обычному детскому дому, что возможно и стало одной из причины увольнения персонала. Вместе с тем, еще полгода назад, данные вопросы не стояли так остро. С момента назначения нового директора, с июля 2025-го, уволилось более 50 человек, возникла острая нехватка кадров. Директор Санин Владимир Станиславович, ранее занимал должность директора БОУ г. Омска “Школа-интернат основного общего образования Nº2”, в настоящий момент вакансия там открыта», — написали в жалобе.
Там же, в комментариях в паблике, на жалобу ответило со своего официального аккаунта в «ВК» само министерство:
«С 1 января из учреждения уволились пять медицинских сотрудников по собственному желанию. На их вакантные места уже приняты другие специалисты, работа налажена. Состояние воспитанников, проживающих в Кировском доме-интернате, стабильное. Температурный режим в помещениях организации, где проживают дети, составляет 21−23 градуса, что соответствует нормам. Питание в учреждении организовано по утвержденному цикличному сбалансированному меню. Все поставки проходят проверки. Организация обеспечена средствами личной гигиены в необходимом объеме. 6 марта в 14.00 в учреждении заместитель министра образования Оксана Владимировна Груздева проведет открытое родительское собрание, приглашаем родителей воспитанников посетить мероприятие».
Ранее решение принять в областную собственность городское бюджетное общеобразовательное учреждение города «Школа-интернат основного общего образования № 2» в составе недвижимого и движимого имущества было принято в декабре 2025 года. После передачи школы-интерната учредителем является минобр.
Ранее мы писали, что новым директором гимназии № 19 в Омске стал Константин Диянов.