23 финансовых нелегалов выявили в Башкирии: кто они и чем опасны

Из 23 выявленных нелегалов 20 оказались «черными кредиторами». Они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов, микрокредитных компаний и ломбардов, но не состояли в госреестрах. Их клиенты рискуют переплатить или потерять заложенное имущество. Кроме того, за год в республике нашли две финансовые пирамиды и одну организацию, маскирующуюся под профучастника рынка ценных бумаг. Такие проекты обещают высокий доход, но лишь имитируют успешные инвестиции.