23 финансовых нелегалов выявили в Башкирии: кто они и чем опасны

В минувшем году Центробанк выявил в Башкирии 23 компании, ИП и физических лица с признаками нелегальной финансовой деятельности — на 8% меньше, чем годом ранее (тогда было 25). Об этом сообщили в Национальном банке республики.
В публичном списке регулятора сейчас значатся девять организаций, внесенных в него в прошлом году: «Ломбард СБС», «Вип», «Мой круг», КПК «Инвест капитал плюс», «Ай», «Кредитно-сберегательный союз», «Центркапитал», «Партнер» и микрокредитная компания «Миг-займ». Часть исключили, а физлиц и ИП в перечень не включают из-за закона о персональных данных. Для сравнения: за 2024-й в списке было 15 компаний из Башкирии.
Из 23 выявленных нелегалов 20 оказались «черными кредиторами». Они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов, микрокредитных компаний и ломбардов, но не состояли в госреестрах. Их клиенты рискуют переплатить или потерять заложенное имущество. Кроме того, за год в республике нашли две финансовые пирамиды и одну организацию, маскирующуюся под профучастника рынка ценных бумаг. Такие проекты обещают высокий доход, но лишь имитируют успешные инвестиции.
Управляющий Нацбанком Башкирии Марат Кашапов подчеркнул, что реальное число нелегалов, охотящихся за деньгами жителей, гораздо больше. По его словам, сегодня мошенники действуют в основном в интернете, а региональная прописка не имеет значения. Они предлагают вкладывать в криптоактивы, используют анонимные кошельки и активно применяют искусственный интеллект для привлечения молодежи.
Всего по России регулятор выявил за год более 7 тысяч сомнительных организаций, из них свыше 80% — онлайн-проекты.
