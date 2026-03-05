Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с женщинами, представляющими самые различные сферы, и поздравит с наступающим 8 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами по случаю Международного женского дня», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин пообщается с женщинами-медиками, военными, добровольцами, инженерами, представительницами творческой интеллигенции.
«Как всегда, будет интересный разговор, и Путин от всей души будет поздравлять тех женщин, с которыми будет встречаться, и в их лице всех женщин нашей страны», — отметил Песков.