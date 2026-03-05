Известный солист приедет спеть в опере воронежского театра

13 марта в Воронеже пройдет необычный показ «Трубадура» (16+). В спектакле дебютирует известный оперный солист. Театр оперы и балета пригласил исполнить партию Манрико в известной опере Джузеппе Верди тенора с мировым именем — Александра Мурашова.
Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, в его копилке диплом Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Гран-при Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» и спецприз Международного оперного конкурса в Линце (2013). В 2014—2016-х он был солистом Государственного театра Ольденбурга (Германия). В 2023-м дебютировал в Большом театре в партии Дженаро («Маддалена. Испанский час» С. Прокофьева, М. Равеля), выступал в Государственном Кремлевском дворце. В репертуаре певца — партии в операх «Трубадур» Верди (Манрико), «Тоска» Пуччини (Марио Каварадосси), «Паяцы» Леонкавалло (Канио), «Евгений Онегин» Чайковского (Ленский), «Иоланта» Чайковского (Водемон), «Пиковая дама» Чайковского (Герман), «Кармен» Бизе (Хозе).
Опера «Трубадур» входит в двадцатку самых популярных и часто исполняемых мировых оперных произведений. В сюжете спектакля кипят страсти — средневековая вражда кланов, разгадка страшной тайны, глубокие чувства, которые трубадур Манрико и его противник граф ди Луна питают к Леоноре. Партию красавицы впервые исполнит ведущая солистка воронежской оперы Юлия Бутырина, в остальных ролях Игорь Горностаев (ди Луна), Юлия Гранат (Азучена), Давид Целаури (Феррандо), Владислава Решетникова (Инес). За дирижерским пультом в этот вечер выступит главный дирижер МАМТа имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов.