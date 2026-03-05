Известный солист приедет спеть в опере воронежского театра

Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, в его копилке диплом Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Гран-при Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» и спецприз Международного оперного конкурса в Линце (2013). В 2014—2016-х он был солистом Государственного театра Ольденбурга (Германия). В 2023-м дебютировал в Большом театре в партии Дженаро («Маддалена. Испанский час» С. Прокофьева, М. Равеля), выступал в Государственном Кремлевском дворце. В репертуаре певца — партии в операх «Трубадур» Верди (Манрико), «Тоска» Пуччини (Марио Каварадосси), «Паяцы» Леонкавалло (Канио), «Евгений Онегин» Чайковского (Ленский), «Иоланта» Чайковского (Водемон), «Пиковая дама» Чайковского (Герман), «Кармен» Бизе (Хозе).