Рекламу онлайн-школы нашли на пробном ЕГЭ по русскому в гимназии Петербурга

В одной из гимназий Петербурга разразился скандал: на пробных экзаменах по русскому языку ученики обнаружили рекламу популярной онлайн-школы. Название платформы вписали прямо в текст заданий, чем возмутили и родителей, и педагогов.
В одном из вариантов было такое предложение: «После первой недели занятий, большую часть которой составляли вебинары по русскому языку, я понял, что ***** — идеальное место для подготовки к ЕГЭ». Всего онлайн-школа упоминалась в заданиях несколько раз. Школьники сразу заметили странную вставку и сообщили взрослым.
Историей занялись в администрации Петроградского района. Там информацию подтвердили.
— Да, название онлайн-школы действительно попало в контрольно-измерительные материалы. Методист, которая готовила эти задания, уже уволена — приказ подписали 2 марта, — ответили в администрации на запрос 78.ru. Чиновники уверяют, что реклама появилась случайно и никто не пытался заработать на школьниках.
Сами представители онлайн-школы тоже удивились такой «рекламе». Они заявили, что все их материалы находятся в открытом доступе, никаких контрактов с гимназией они не заключали и понятия не имеют, как название попало в пробный ЕГЭ.