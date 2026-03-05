Рекламу онлайн-школы нашли на пробном ЕГЭ по русскому в гимназии Петербурга

В одном из вариантов было такое предложение: «После первой недели занятий, большую часть которой составляли вебинары по русскому языку, я понял, что ***** — идеальное место для подготовки к ЕГЭ». Всего онлайн-школа упоминалась в заданиях несколько раз. Школьники сразу заметили странную вставку и сообщили взрослым.